France: l'inflation accélère en juin

(AOF) - Les données préliminaires de l'INSEE ont fait état d'une inflation annualisée en France de 1,5% en juillet. C'est 0,3 point de plus que les attentes des analystes et 0,5 point supérieur au mois de juin. L'inflation harmonisée s'établit à 1,9%, contre 1,7% attendu et 1,4% le mois précédent.