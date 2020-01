France : l'inflation accélère en décembre

(AOF) - En décembre 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France accélère à +0,4 % sur un mois, après +0,1 % en novembre. Cette hausse résulte d'un renchérissement des prix de l'énergie (+0,8 %) et de l'alimentation (+0,6 %) et d'un rebond des prix des services (+0,5 %) et des produits manufacturés (+0,2 %). De leur côté, les prix du tabac sont stables. Sur un an, les prix à la consommation ont progressé de 1,5 %.