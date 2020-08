France: l'inflation a accéléré en juillet

(AOF) - En juillet 2020, l'indice des prix à la consommation (IPC) a accéléré à 0,4 % sur un mois, conforme au consensus, après +0,1 % en juin 2020. Cette hausse résulte d'un renchérissement des services (+0,9 % après +0,3 %), d'une légère augmentation des prix du tabac (+0,1 % après une stabilité en juin) et d'une stabilité des produits manufacturés après une baisse de 0,3 % le mois dernier, a déclaré l'INSEE. En revanche, le recul des prix des produits alimentaires s'est accentué (-0,9 % après -0,8 %) et les prix de l'énergie ralentissent à +1,0 % après +1,8 %.

Sur un an, les prix à la consommation ont accéléré à 0,8 %, après +0,2 % le mois précédent. Cette hausse de l'inflation résulte d'un net rebond, sur un an, des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'une moindre baisse des prix de l'énergie. En revanche, les prix de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des services et du tabac, ont ralenti.

L'inflation sous-jacente a augmenté à +1,4 % sur un an, après +0,3 % en juin. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a crû de 0,4 % sur un mois, après +0,1 % le mois précédent ; sur un an, il a accéléré à +0,9 %, après +0,2 % en juin.