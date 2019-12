Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : l'indice PMI manufacturier en hausse Cercle Finance • 02/12/2019 à 09:55









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 50,7 en octobre à 51,7 le mois dernier, signalant un léger renforcement de la croissance. Celle-ci affiche ainsi en novembre son rythme le plus soutenu depuis juin dernier Cette très légère amélioration a essentiellement résulté d'une accélération de la hausse des volumes de production, tendance que les entreprises interrogées attribuent généralement à un renforcement de la demande clients. 'Les données sectorielles mettent de nouveau en évidence de solides performances dans les entreprises du sous-secteur des biens de consommation, celles-ci signalant une hausse soutenue de leurs volumes de production ainsi qu'un maintien de la croissance des nouvelles commandes. Les deux autres sous-secteurs affichent quant à eux des résultats plus mitigés', commente Eliot Kerr, économiste pour IHS Markit.

