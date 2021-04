France : l'indice des directeurs d'achat surprend favorablement

" Si l'indice a été artificiellement tiré à la hausse par un nouvel allongement marqué des délais de livraison des fournisseurs (indiquant en temps normal un accroissement de la demande d'intrants), sa progression a principalement reposé sur le renforcement des croissances de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi. Parallèlement, l'optimisme est resté de mise dans le secteur, les entreprises anticipant une augmentation de leurs niveaux d'activité au cours de l'année à venir " , a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

(AOF) - La croissance dans le secteur manufacturier a été plus forte que prévu en France en mars, selon une nouvelle estimation du bureau d'études, IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 59,3 contre 56,1 en février. Il avait été annoncé à 58,8 en première estimation et les économistes s'attendaient à ce qu'elle soit confirmée.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.