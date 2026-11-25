L'indice de confiance des consommateurs en France est ressorti à 82 en novembre, en ligne avec les prévisions, après 81 le mois précédent, a indiqué l'Insee ce mercredi.
France : l'indice de confiance des consommateurs conforme aux attentes
information fournie par Zonebourse 25/11/2026 à 08:52
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