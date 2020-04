Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'exécutif veut prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23/07 Reuters • 28/04/2020 à 16:13









PARIS, 28 avril (Reuters) - Un projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire de deux mois en France, "peut-être" jusqu'au 23 juillet, sera présenté samedi en Conseil des ministres et examiné la semaine prochaine au Parlement, a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe. "Je proposerai au Parlement d'adopter prochainement une loi qui, en plus de proroger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 23 mai, peut-être jusqu'au 23 juillet, autorisera la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'accompagnement du déconfinement", a déclaré le chef du gouvernement lors de la "stratégie nationale de déconfinement", à l'Assemblée nationale. "Ce projet sera soumis à l'examen du conseil des ministres samedi prochain et sera soumis au Sénat et à l'Assemblée Nationale la semaine prochaine", a-t-il ajouté. La loi instaurant l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de coronavirus en cours dans le pays était entrée en vigueur le 24 mars dernier pour un délai initial de deux mois. (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

