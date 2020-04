Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'exécutif défend les réquisitions de masques malgré les critiques Reuters • 08/04/2020 à 15:15









PARIS, 8 avril (Reuters) - La porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, a défendu mercredi les réquisitions de masques de protection ordonnées par l'Etat, jugeant normal qu'il y ait un "ordre de priorité" face aux critiques grandissantes des collectivités locales. Cette décision de procéder par réquisition n'était "en aucun cas" une erreur de l'Etat, a-t-elle déclaré lors du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. "Nous sommes attachés à faire en sorte que les 40 à 45 millions de masques qui sont nécessaires pour le personnel soignant soient systématiquement livrés semaine après semaine". "Cela indique donc que pour ces soignants il y a un ordre de priorité", a-t-elle ajouté. "Et dès lors que pour le même importateur il y a plusieurs commandes par les services de l'Etat ou par des collectivités locales, il est tout à fait normal que l'Etat soit servi en priorité parce que (...) nous souhaitons nous assurer de la livraison de masques et de matériaux de protection à ceux qui sont en première ligne." Face à la pénurie de masques pour le personnel soignant en contact direct avec des patients atteints du nouveau coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé le 3 mars la réquisition par l'Etat de "tous les stocks et de la production de masques de protection" afin de les distribuer aux soignants et aux personnes malades. Sur le terrain, ces réquisitions ont du mal à passer. Lundi, la présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a notamment assuré n'avoir "aucun contact avec quiconque de l'Etat" et a déploré l'absence de "concertation, ni même d'information préalable" . (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

