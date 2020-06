Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'état d'urgence sanitaire prendra fin le 10 juillet-Presse Reuters • 10/06/2020 à 08:09









PARIS, 10 juin (Reuters) - Le gouvernement ne prolongera pas le régime d'état d'urgence sanitaire en France au-delà du 10 juillet, rapportent mercredi Le Monde https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/10/covid-19-l-executif-met-fin-a-l-etat-d-urgence-sanitaire-mais-prolonge-plusieurs-de-ses-mesures_6042314_3224.html et le Figaro https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-le-gouvernement-souhaite-mettre-fin-a-l-etat-d-urgence-sanitaire-au-10-juillet-20200609. "Compte tenu de l'évolution, à ce stade, positive de la situation sanitaire, le gouvernement souhaite mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire, qui doit demeurer un régime d'exception", écrit Le Monde citant une source proche du Premier ministre. Selon le quotidien, le gouvernement se prépare toutefois à légiférer afin de pouvoir recourir à certaines dispositions prévues dans le régime d'état d'urgence sanitaire pendant quatre mois encore. Il pourra notamment continuer d'exiger le port du masque dans certains lieux, les transports publics par exemple, ou ordonner la fermeture provisoire de certains établissements, restaurants, cinémas ou encore centres commerciaux, écrit encore Le Monde. (Nicolas Delame)

