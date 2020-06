Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'enseigne de mode masculine Celio en procédure de sauvegarde Reuters • 22/06/2020 à 13:52









PARIS, 22 juin (Reuters) - L'enseigne Celio, spécialisée dans la mode masculine, a annoncé lundi avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde après avoir été fragilisée par la fermeture de ses magasins face à l'épidémie de coronavirus. Fondée en 1978, l'enseigne, qui emploie 4.200 personnes dans le monde, possède 1.585 magasins dans près de 50 pays, dont 488 en France. Comme d'autres enseignes françaises de distribution, elle paye l'accumulation des difficultés engendrées par les grèves dans les transports, les manifestations de Gilets jaunes et plus récemment les mesures de confinement décidées dans plusieurs pays pour enrayer la propagation du coronavirus. Ces fermetures ont engendré un manque à gagner de l'ordre de 100 millions d'euros entre mars et mai 2020, explique l'enseigne dont 300 magasins sont toujours fermés. "N'ayant pu trouver un accord avec ses partenaires bancaires, Celio a décidé de placer la société Celio France ainsi que sa maison mère Celio International sous la protection du tribunal de commerce avec l'ouverture de procédures de sauvegarde", explique le groupe dans un communiqué. La procédure ne concerne pas les filiales étrangères de Celio, ni ses affiliés en France et franchisés à l'international. Celio vient s'ajouter à la liste des enseignes mises en difficulté par la crise sanitaire. La semaine dernière, le spécialiste de l'ameublement Conforama, détenu par le groupe sud-africain Steinhoff SNHJ.J , a annoncé être sur le point de trouver un repreneur tandis que la chaîne de magasins d'ameublement et de décoration Habitat pourrait être cédée à l'homme d'affaires Thierry Le Guénic. (Gwénaëlle Barzic, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées CAFOM Euronext Paris +5.62%