France : l’emploi salarié a progressé de 0,4% au troisième trimestre

La hausse au troisième trimestre 2022 est portée par l'emploi salarié privé, qui a progressé de 0,6 %, soit 119 100 emplois, après une hausse de 0,4 % au deuxième trimestre 2022 (+89 900 emplois). Il se situe ainsi 4,4 % au-dessus de son niveau de fin 2019. Les contrats d'alternance, et notamment d'apprentissage, continuent de nettement contribuer à cette dynamique.

(AOF) - L’emploi salarié a augmenté de 0,4 %, soit une hausse de 103 200 emplois, au troisième trimestre en France, a indiqué l’Insee. Cette hausse est très proche de celles des deux premiers trimestres de 2022 : +0,4 % au premier trimestre (+95 800 emplois) puis +0,3 % au deuxième trimestre (+90 500 emplois). « L’emploi salarié se situe nettement au-dessus de son niveau un an auparavant (+1,6 %, soit +430 800 emplois) et de celui d’avant la crise sanitaire, fin 2019 (+3,6 % soit +931 100 emplois) », a souligné l’institut national de la statistique.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.