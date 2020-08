Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : l'emploi salarié a de nouveau baissé au 2e trimestre Cercle Finance • 07/08/2020 à 12:16









(CercleFinance.com) - L'emploi salarié dans le secteur privé français a de nouveau nettement baissé au deuxième trimestre, montre une statistique publiée vendredi par l'Insee. Entre fin mars et fin juin, l'emploi salarié du secteur marchand non agricole (industrie, construction et tertiaire marchand) a reculé de 0,6%, soit 119.400 destructions nettes d'emploi, après 497.500 postes supprimés au cours du premier trimestre, ce qui correspondait déjà à une baisse de 2,8%. Sur l'ensemble du premier semestre, l'emploi salarié ressort donc en repli de 3,4%, sa plus forte baisse sur un semestre depuis le début de la série en 1970. A titre de comparaison, au coeur de la crise économique de 2008/2009, l'emploi salarié privé avait baissé de 1,7% entre les mois de septembre 2008 et mars 2009, rappelle l'Insee. Le recul du deuxième trimestre provient surtout des services (-1,6%) et de l'industrie (-0,8%), précise l'institut de la statistique.

