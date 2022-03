France : l’emploi salarié a augmenté de 0,4 % au quatrième trimestre 2021

A titre de comparaison, entre 2015 et 2019, 215 600 emplois avaient été créés en moyenne chaque année.

Au total, fin 2021, l'emploi salarié dépasse de 2,8 % (soit +697 400 emplois) son niveau de fin 2020 et de 1,5 % (soit +380 100 emplois) son niveau d'avant la crise sanitaire (fin 2019).

(AOF) - En France, l'emploi salarié a augmenté de 0,4 % (+106 900 emplois) lors du quatrième trimestre 2021, selon les chiffres dévoilés par l’Insee. Il s'agit de la quatrième hausse trimestrielle consécutive, après +0,7 % au premier trimestre, +1,2 % au deuxième et +0,5 % au troisième. Cette hausse au quatrième trimestre 2021 provient exclusivement de l'emploi salarié privé qui a progressé de 0,6 % (soit +117 900 emplois), comme au trimestre précédent. À l'inverse, l'emploi public a reculé de 0,2 % (soit -11 000 emplois) après +0,2 % (+11 400) le trimestre précédent.

