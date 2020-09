Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'attribution des fréquences 5G rapportera au moins €2,65 milliards à l'Etat Reuters • 30/09/2020 à 18:25









(Précisions) PARIS, 30 septembre (Reuters) - L'Etat est assuré mercredi, au soir de la deuxième journée d'enchères, de retirer au moins 2,65 milliards d'euros de l'attribution des fréquences de la 5G en France. La vente aux enchères, organisée par l'Arcep, l'autorité de tutelles des télécoms, porte sur onze blocs de 10 MHz que convoitent Bouygues Telecom (Bouygues BOUY.PA ), Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ). Chaque bloc de 10 MHz, mis en vente au prix minimum de 70 millions d'euros, a atteint mercredi soir un nouveau prix de 114 millions. La veille, après une première journée d'enchères, il était passé à 90 millions. Le processus se poursuivra jeudi, précise l'Arcep. Ce nouveau prix, encore provisoire, de 114 millions par bloc fixé par l'Arcep pour le deuxième jour des enchères représente un total de 1,254 milliard d'euros. L'Etat ayant déjà engrangé 1,4 milliard d'euros lors de l'attribution hors enchères de quatre blocs de 50 MHz - un par opérateur -, le montant atteint par les enchères garantit pour l'heure 2,65 milliards, au-dessus du plancher de 2,17 milliards fixé par les pouvoirs publics. Orange réclame toujours cinq blocs, suivi par SFR (3 blocs), Bouygues Telecom (3 blocs) et Iliad (2 blocs). (Mathieu Rosemain version française Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

