Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'AFT confirme son programme d'émission MT/LT 2021 à €260 mds Reuters • 09/12/2020 à 12:30









PARIS, 9 décembre (Reuters) - La France prévoit d'émettre 260 milliards d'euros de dette à moyen et long terme en 2021, un montant stable par rapport à 2020, le programme indicatif de financement de l'Etat restant conforme à celui présenté fin septembre, a annoncé mercredi l'Agence France Trésor. L'AFT, chargée de la gestion de la dette de l'Etat français, a précisé qu'une éventuelle révision à la hausse du déficit budgétaire d'ici à l'adoption définitive de la loi de finances, toujours en discussion au Parlement, serait couverte par l'augmentation de l'encours des titres à court terme et la mobilisation d'autres ressources de trésorerie. Lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2021, elle avait expliqué que les besoins globaux de financement de l'Etat pour l'an prochain atteignaient 282,3 milliards d'euros, dont un déficit budgétaire de 152,8 milliards, 127,3 milliards d'amortissements de dette à moyen et long terme venant à échéance l'an prochain et 1,3 milliard d'amortissements liés à la reprise partielle de la dette de SNCF Réseau. La charge budgétaire de la dette prévue pour 2021 atteint 37,1 milliards d'euros. Cette année, le programme d'émission fixé initialement à 205 milliards d'euros a été revu à la hausse à plusieurs reprises pour intégrer le coûts de la crise sanitaire et des mesures de soutien à l'économie mises en oeuvre par le gouvernement. Quatre collectifs budgétaires ont ainsi porté le déficit budgétaire à 224,3 milliards d'euros et le besoin de financement global de l'Etat à 363 milliards. Malgré l'ampleur de ses besoins, l'Etat français continue de se financer à des conditions particulièrement avantageuses: mi-novembre, le coût de financement à moyen et long terme de l'Hexagone était négatif, à -0,14%, contre 0,11% en 2019. Au final, l'AFT a émis 289,5 milliards d'euros d'emprunts bruts à moyen et long terme en 2020 mais elle a racheté parallèlement 22,8 milliards d'euros de titres qui devaient arriver à échéance en 2021 et 6,7 milliards d'obligations d'échéance 2022. Le programme d'émission pour 2021 prévoit la poursuite de ce type de rachat "en fonction des conditions de marché". Les émissions d'obligations indexées sur l'inflation française ou européenne représenteront 10% environ des émissions nettes. Par ailleurs, explique l'AFT, une nouvelle réserve de titres pourra être créée au profit de la Caisse de la dette publique (CDP) afin de mobiliser, "en cas de nécessité" des liquidités pouvant aller jusqu'à 20 milliards d'euros. (Leigh Thomas et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.