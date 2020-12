Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'AFT annule les deux dernières adjudications de BTF de 2020 Reuters • 02/12/2020 à 12:08









PARIS, 2 décembre (Reuters) - L'Agence France Trésor (AFT), gestionnaire de la dette publique française, a annoncé mercredi l'annulation des deux dernières adjudications de bons du Trésor (BTF) de l'année. Ces opérations hebdomadaires étaient initialement prévues les 21 et 28 décembre. La première adjudication de BTF (des titres de maturité maximale d'un an) de 2021 aura lieu le mardi 4 janvier, précise l'AFT dans un communiqué, et les opérations suivantes reprendront normalement le lundi. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

