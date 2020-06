France : l'activité repart à la hausse en juin malgré la faiblesse de la demande

(AOF) - Le secteur privé français a connu un rebond de l'activité en juin 2020 en France, selon une estimation flash du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,3 contre un consensus Reuters de 46,3 et après 32,1 en mai. De son côté, le PMI dans les services a atteint 50,3 en juin contre un consensus de 44,2 et après 31,1 en mai. Enfin, le PMI manufacturier s'établit à 52,1 contre un consensus de 46 et après 40,6 en mai.

"Les dernières données PMI suggèrent enfin l'amorce d'une reprise de l'économie française alors que le pic de l'épidémie de coronavirus a maintenant été dépassé ", a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

" Le nouvel assouplissement des mesures de confinement a permis un retour à une normalité relative, de nombreuses entreprises et leurs employés ayant maintenant repris leurs activités, notamment dans le secteur manufacturier ", a-t-il ajouté.