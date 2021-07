Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : l'activité grimpe dans le secteur des services (PMI) Cercle Finance • 05/07/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le secteur des services français a signé en juin la plus forte croissance de son activité depuis janvier 2018, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI d'IHS Markit dévoilés lundi. Porté par l'assouplissement des restrictions sanitaires, l'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale s'est redressé de 56,6 en mai à 57,8 le mois dernier, soit son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi. IHS Markit souligne que c'est dans le secteur où les entreprises sont en contact direct avec les consommateurs que la croissance a été la plus soutenue, mais fait remarquer que l'activité a continué de diminuer dans le secteur 'hôtels & restaurants' qui demeure aujourd'hui le principal frein à l'expansion globale. Le cabinet de recherche économique note par ailleurs que l'augmentation des tarifs fournisseurs et les pénuries de matières premières se sont traduites par la plus forte inflation des coûts depuis dix-sept mois.

