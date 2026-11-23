France : l'activité du secteur privé en novembre au plus bas depuis six mois

L'activité du secteur privé a poursuivi sa baisse en novembre pour atteindre son niveau le plus bas depuis six mois, sur fond d'inquiétudes liées à la présidentielle de 2027, selon l'indice PMI flash publié lundi par S&P Global.

L'indice s'est établi à 46,2, contre 46,6 en octobre, ce qui "suggère une probabilité accrue de voir l'économie française entrer en récession technique au quatrième trimestre", a noté l'analyste Joe Hayes de S&P Global Market Intelligence, cité dans le communiqué. Un indice inférieur à 50 signale en effet une baisse de l'activité.

"La deuxième économie de la zone euro pâtit de la faiblesse de la demande intérieure, qui reflète notamment la réticence des clients à s'engager sur de nouveaux projets à l'approche d'une période électorale très incertaine en 2027", a-t-il poursuivi.

La chute du volume des nouvelles affaires reflète également des "pressions concurrentielles" et des "tensions sur les coûts", a analysé l'agence.

De manière globale, le repli de l'indice résulte d'une baisse notable de la production de l'industrie manufacturière, qui a perdu 4 points en un mois pour atteindre 44,5, son niveau le plus bas en 21 mois.

Seule l'activité des services s'améliore, avec un indice qui passe de 46,2 à 46,6.

S&P a également noté que ce "climat défavorable" a "engendré une détérioration rapide de la confiance des entreprises ces derniers mois", inquiètes à la fois de la faiblesse de la demande, de la situation budgétaire française, des élections présidentielles à venir mais aussi du climat social et de l'inflation.

En conséquence, l'indicateur des perspectives à douze mois s'est effondré, portant ainsi le pessimisme des entreprises à son plus haut niveau depuis 2012 (en dehors des premiers mois de la pandémie de Covid).

Pour le septième mois consécutif, l'indice de S&P qui mesure l'emploi a continué de reculer, avec des départs non remplacés et des contrats courts non renouvelés.

Joe Hayes pointe en outre le ralentissement de l'inflation des prix de vente en novembre, une "tendance suggérant une diminution du pouvoir de tarification des entreprises et contribuant à souligner la fragilité de l'économie française".