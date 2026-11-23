Selon des données préliminaires du mois de novembre, l'activité dans le secteur privé français a continué de se contracter en s'affichant sous le seuil des 50 points, à 46,2 points, après 46,6 en octobre, au plus bas de six mois.

Dans le détail, dans le secteur manufacturier, elle est passée de 49,5 à 47,9 points, là où elle était espérée à 49,8 points, un niveau inédit depuis 12 mois.

Pour le secteur des services, l'indice qui la mesure s'est installé à 46,6 points, contre 47,4 attendu et 46,2 en octobre. Il est ainsi remonté au plus haut depuis deux mois.

Selon Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global : "l'estimation avancée des données PMI du mois de novembre suggère une probabilité accrue de voir l'économie française entrer en récession technique au quatrième trimestre. La deuxième économie de la zone euro pâtit de la faiblesse de la demande intérieure, qui reflète notamment la réluctance des clients à s'engager sur de nouveaux projets à l'approche d'une période électorale très incertaine en 2027".