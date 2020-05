Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'ACPR ouvre une enquête sur les garanties en perte d'exploitation Reuters • 06/05/2020 à 19:22









PARIS, 6 mai (Reuters) - L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a annoncé mercredi le lancement d'une enquête thématique sur les garanties en perte d'exploitation, en raison de la crise épidémique et de ses conséquences. "L'ACPR a décidé d'établir un état des lieux des principaux contrats commercialisés sur le marché français dans le cadre de l'exercice de ses missions de supervision prudentielle et de suivi des pratiques commerciales. Les premiers enseignements tirés de cette analyse seront soumis au Collège de l'ACPR dans les prochaines semaines de juin et juillet", écrit-elle dans un communiqué. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

