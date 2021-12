Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: l'accélération des prix producteurs se poursuit information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - En novembre 2021, les prix de production de l'industrie française continuent d'accélérer sur un mois (+3,0% après +2,8% en octobre et +1,6% en septembre), comme sur un an (+16,3% après +14,3% et +11,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Ce dernier souligne qu'il s'agit des plus fortes augmentations enregistrées dans les données disponibles depuis janvier 1995. Les prix des produits destinés au marché français accélèrent aussi sur un mois (+3,5%), quand ceux destinés aux marchés extérieurs ralentissent (+1,6%).



De leur côté, les prix d'importation des produits industriels de novembre se stabilisent sur un mois (-0,1% après +3,2% au mois précédent), mais restent en forte hausse sur un an (+19,8% après +20,6%).





