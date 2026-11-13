France : l'accélération de l'inflation confirmée en octobre

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 3,4% sur un an en octobre 2026, marquant ainsi une accélération après le taux annuel de 3,1% observé en septembre, d'après l'Insee, qui confirme ainsi, en 2e lecture, son estimation provisoire pour le mois dernier.

L'institut de statistiques précise que la hausse des prix de l'énergie s'est accélérée pour le 4e mois consécutif ( 24,1% après 21,3%), que l'inflation dans le secteur des services s'est renforcée ( 2,6% après 2,4%) et que la légère baisse des prix des produits manufacturés s'est atténuée sur un an (-0,2% après -0,3%).

Toujours exprimée en rythme annuel, l'inflation sous-jacente s'est accélérée à 1,7% en octobre, après 1,5% le mois précédent. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a augmenté de 3,7% le mois dernier, après 3,4% en septembre.