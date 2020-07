Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'Académie des César promet la parité dans ses instances Reuters • 09/07/2020 à 18:00









PARIS, 9 juillet (Reuters) - Cinq mois après avoir présenté sa démission collective en raison de la controverse autour de la nomination du film "J'accuse" de Roman Polanski, la direction de l'Académie des César a annoncé jeudi une réforme en profondeur de sa gouvernance afin de parvenir à une parité hommes-femmes intégrale. Les nouveaux statuts prévoient qu'avant septembre, tous les membres votants de l'Académie, soit quelque 4.300 personnes, pourront se porter candidats ou voter pour désigner leurs 170 représentants au sein d'une nouvelle assemblée générale, laquelle élira, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois, le nouveau conseil d'administration de l'association, ainsi qu'un tandem femme/homme pour sa présidence. "Ces nouveaux statuts https://www.academie-cinema.org vont permettre de réaliser la parité intégrale au niveau des membres élus de l'AG, du CA, du Bureau et de la présidence de l'association", a déclaré l'Académie dans un communiqué. "Dès que cette nouvelle gouvernance élue prendra ses fonctions, elle devra au plus vite revoir les règles d'appartenance à l'Académie pour atteindre une plus grande parité, diversité et représentativité parmi les votants, en augmenter le nombre, et prendre toutes les décisions nécessaires pour organiser l'édition 2021 des César", a-t-elle ajouté. Les accusations de viols contre Roman Polanski et la place des femmes dans le cinéma français ont imprégné la 45e cérémonie des César en février dernier, qui a sacré la réalisation du cinéaste franco-polonais mais attribué la récompense suprême aux "Misérables" de Ladj Ly. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.