Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Jean Castex invite les ministres à aller sur le terrain Reuters • 11/07/2020 à 11:06









PARIS, 11 juillet (Reuters) - Le Premier ministre français Jean Castex, qui a réuni samedi les membres de son gouvernement, les a invités à aller sur le terrain "pour entendre les demandes des Français, des entreprises et des élus locaux", dit-il sur Twitter. Bruno Le Maire avait auparavant indiqué que ce séminaire gouvernemental avait pour objectif de "définir collectivement notre méthode de travail pour agir efficacement et immédiatement au service des Français". "Ma priorité: notre #PlandeRelance pour plus d'emplois", ajoutait le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, toujours sur Twitter. (Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.