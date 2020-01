Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Intrusion dans les locaux de la CFDT, Berger condamne des agressions Reuters • 17/01/2020 à 14:36









PARIS, 17 janvier (Reuters) - Laurent Berger a condamné vendredi l'intrusion de plusieurs dizaines de personnes dans les locaux parisiens de la CFDT, où des salariés auraient été agressés "verbalement et physiquement". "Quelques dizaines d'individus se sont introduits violemment dans les locaux de la confédération CFDT ce midi", a fait savoir le secrétaire général de l'organisation réformiste via Twitter, sans donner de précisions sur l'identité de ces personnes. "Ils ont agressé verbalement et physiquement des salariés de la CFDT", a ajouté Laurent Berger, précisant que son syndicat ne se laisserait pas "intimider". Ces violences se sont produites sur fond de mouvement social contre le projet gouvernemental sur l'avenir des retraites, qui a fait apparaître des divergences entre les syndicats contestataires - CGT en tête - partisans d'un retrait de la réforme et les organisations réformistes, sur une ligne plus conciliante. La CFDT s'est longtemps opposée à l'introduction d'un âge pivot fixé à 64 ans, auquel l'exécutif a provisoirement renoncé, mais soutient le principe d'un basculement vers un système universel de retraites par points. (Simon Carraud, édité par Sophie Louet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.