France-ING table sur un rebond de 6% du PIB en 2021

PARIS, 16 septembre (Reuters) - Le rebond de l'économie française devrait être de 6% en 2021 grâce au plan de relance, ce qui sera insuffisant pour retrouver le niveau de produit intérieur brut (PIB) d'avant le confinement, dit-on chez ING. Il est trop tôt pour se prononcer sur les effets de long terme du plan de relance annoncé par le gouvernement français, historique en termes d'ampleur, qui représente 100 milliards d'euros, soit plus de 4% du PIB en 2019, écrivent les économistes d'ING Julien Manceaux et Charlotte de Montpellier dans une note publiée mercredi. Ce plan, qui s'étalera jusqu'en 2024, vise à augmenter le potentiel de croissance de 1 point à un horizon de 10 ans, rappellent-t-ils. "Le plan de relance est très ambitieux mais pose plusieurs questions, notamment aux consommateurs français qui n'y voient pas de coup de pouce direct", lit-on dans la note. Les économistes d'ING, qui tablent toujours sur une contraction de 9,5% du PIB de la France en 2019, signalent plusieurs freins au rebond de la croissance, notamment des dépenses de consommation qui devraient baisser après avoir retrouvé pendant l'été leur niveau d'avant la crise sanitaire. Les entreprises restent par ailleurs frileuses à l'idée d'investir et le contexte international rend une reprise par le commerce extérieur difficile, lit-on dans la note. "Après plusieurs mois de déconfinement, le rebond économique semble en grande partie consommé", écrivent les économistes d'ING. "La demande extérieure reste largement absente du processus, laissant la demande domestique et ses éventuels stimuli à elle-même. Dans ce contexte, le plan de relance récemment annoncé devrait contribuer à atteindre les 6,0% de rebond pour 2021. Il est encore trop tôt selon nous pour attendre un rebond plus important." Lundi, la Banque de France a dit tabler sur une contraction de 8,7% du PIB français en 2020, suivie d'un rebond de 7,4% en 2021 et de 3% en 2022. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -1.19%