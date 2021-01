France : inflation en ligne avec les attentes en décembre

(AOF) - En décembre 2020, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % sur un mois, comme en novembre 2020, a annoncé l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables en décembre après +0,4 % en novembre. Sur un an, les prix à la consommation sont stables, après +0,2 % le mois précédent. L'inflation sous-jacente diminue en décembre, à +0,2 % sur un an, après +0,4 % en novembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) progresse de 0,2 % sur un mois, comme le mois précédent ; sur un an, il est stable après +0,2 % en novembre.

L'indice IPCH est conforme aux attentes.