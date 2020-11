France : inflation en hausse de 0,2% en novembre

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2 % en novembre après avoir été stables le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix des services et de ceux de l'alimentation. Les prix de l'énergie reculeraient au même rythme que le mois dernier. Les prix du tabac ralentiraient et ceux des produits manufacturés baisseraient davantage.