France-Ineos Automotive annonce l'acquisition de l'usine d'Hambach

(Actualisé avec précisions) LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Le groupe britannique Ineos Automotive a annoncé mardi le rachat à l'allemand Daimler DAIGn.DE de l'usine d'Hambach, en Moselle, et précise que la production de son 4x4 Grenadier y débutera fin 2021. "Nous pouvons maintenant commencer les préparatifs à Hambach pour construire notre 4x4 à partir de la fin de l'année prochaine pour une livraison à nos clients du monde entier", écrit Dirk Heilmann, directeur général d'Ineos Automotive, cité dans un communiqué. Le groupe pétrochimique britannique Ineos, dirigé par le milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire du club de football de l'OGC Nice, va ainsi construire en France son premier véhicule tout terrain, un projet initialement prévu au Pays de Galles et au Portugal. "Hambach nous a offert une opportunité unique que nous ne pouvions tout simplement pas ignorer: acheter une usine de fabrication automobile moderne avec une main-d'oeuvre de classe mondiale", s'est félicité pour sa part Jim Ratcliffe, cité dans un communiqué. Dans le cadre de l'accord, confirmé par Daimler, Ineos Automotive assurera par ailleurs la production de la petite citadine du groupe allemand EQ fortwo et de certains composants Mercedes-Benz. Le site emploiera environ 1.300 personnes en France. Ineos Automotive a également dit avoir choisi Hambach en raison notamment de sa proximité avec l'Allemagne, de son accès aux chaînes d'approvisionnement et aux marchés qu'il vise. Daimler, qui projetait initialement de construire à Hambach un SUV compact électrique Mercedes, a annoncé cet été son intention de vendre le site fondé en 1997 pour la production de la Smart et qui emploie 800 personnes, dans le cadre d'une réorganisation de ses activités imputée à la crise sanitaire. (Costas Pitas, version française Jean-Philippe Lefief et Claude Chendjou, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)

