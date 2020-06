Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Incidents à Dijon, Castaner promet la plus grande fermeté Reuters • 15/06/2020 à 20:32









PARIS, 15 juin (Reuters) - Le ministère de l'Intérieur a promis lundi la plus grande fermeté et annoncé l'envoi de nouveaux renforts en réponse aux incidents survenus ces derniers jours dans un quartier de Dijon en proie à des règlements de comptes entre bandes rivales. "Les violents troubles à l'ordre public et les actes d'intimidation survenus dans l'agglomération dijonnaise sont inadmissibles et appellent une réponse ferme", a déclaré le ministère dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est entretenu lundi matin avec le maire de Dijon (François Rebsamen) "pour lui confirmer la mise à disposition de nouveaux renforts après ceux déployés durant le week-end, avec une unité et demie de forces mobiles, pour ramener le calme et rétablir l'ordre", ajoute le texte. Les incidents du quartier des Grésilles à Dijon opposent des habitants du quartier à des personnes d'origine tchétchène, rapporte France 3, selon qui les représentants de cette communauté ont dit vouloir régler un conflit avec des "dealers" qui auraient passé à tabac un jeune Tchétchène il y a quelques jours. "Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces violences ont éclaté, élucider les faits, identifier toutes les personnes impliquées dans ces actes inacceptables et les traduire en justice au plus vite", a déclaré le ministère dans son communiqué, précisant que le secrétaire d'Etat Laurent Nunez se rendrait sur place mardi. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

