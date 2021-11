France : hausse inédite des prix à la production en octobre

(AOF) - En octobre 2021, la hausse des prix de production de l'industrie française atteint 2,6% sur un mois (après +1,7% au mois précédent) et 14% sur un an (après +11% au mois précédent). Il s'agit des plus fortes augmentations enregistrées dans les données disponibles depuis janvier 1995. Les prix accélèrent sur un mois, qu'ils soient destinés au marché français (+2,9% après +1,7%) ou aux marchés extérieurs (+2,1% après +1,7%).