France: hausse du PMI manufacturier en avril

(CercleFinance.com) - Soutenu par la plupart de ses sous-indices, l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française s'est redressé de 54,7 en mars à 55,7, signalant ainsi une forte amélioration de la conjoncture du secteur en avril.



La croissance s'est notamment appuyée sur une accélération de la hausse du volume global des nouvelles commandes, les clients ayant anticipé leurs commandes afin de se prémunir contre de nouvelles augmentations de prix et pénuries.



Toutefois, les difficultés d'approvisionnement en matières premières et la guerre en Ukraine ont pesé sur les calendriers de production des fabricants français. En outre, le taux d'inflation des prix de vente a atteint un sommet historique.





