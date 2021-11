Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : hausse du PMI composite en novembre information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 09:21









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 54,7 en octobre à 56,3 en novembre, l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France -calculé par IHS Markit- a affiché son plus haut niveau depuis quatre mois, tendance masquant toutefois de fortes divergences à l'échelon sectoriel. En effet, le recul de la production manufacturière amorcé le mois précédent s'est poursuivi en novembre tandis que l'activité des prestataires de services a fortement augmenté, affichant son plus fort taux d'expansion depuis janvier 2018. IHS Markit explique que les pénuries de matières premières, l'allongement des délais de livraison d'intrants et la faiblesse de la demande ont contribué au recul de la production des fabricants, alors que les services ont été soutenus par une hausse des nouvelles affaires.

