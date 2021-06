France : hausse des prix à la production en mai

(AOF) - Les prix de production de l'industrie française augmentent de 0,4 % en mai 2021 (après -0,4 %) : les prix des produits destinés au marché intérieur rebondissent (+0,5 % après -0,8 %) tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs décélèrent (+0,3 % après +0,7 %). Sur un an, les prix de production de l'industrie française augmentent toujours fortement (+6,6 % après +6,0 %), conséquence de la faiblesse des prix observée au printemps 2020 en lien avec la crise sanitaire mais aussi des envolées récentes des cours de certaines matières premières du fait de la reprise économique.

