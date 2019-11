Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : hausse de l'indice PMI composite en octobre Cercle Finance • 06/11/2019 à 09:57









(CercleFinance.com) - Après avoir signalé la plus faible hausse de l'activité depuis cinq mois dans le secteur privé français en septembre, l'indice composite de l'activité globale s'est redressé à 52,6, indiquant une accélération du rythme de l'expansion en octobre. IHS Markit précise que les dernières données de l'enquête signalent un retour à la croissance de la production dans le secteur manufacturier tandis que l'expansion s'est accélérée dans celui des services. 'Les dernières données PMI composites françaises affichent un niveau qui, s'il venait à se maintenir dans les deux prochains mois, suggère une hausse du PIB d'environ 0,3% au quatrième trimestre 2019', commente Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

