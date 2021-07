Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : hausse accélérée des prix producteurs en juin information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - En juin 2021, les prix de production de l'industrie française accélèrent sur un mois (+1% après +0,4% en mai), qu'ils soient destinés au marché intérieur (+1,1% après +0,4%) ou aux marchés extérieurs (+1% après +0,3%), selon l'Insee. Sur un an, ils augmentent toujours fortement (+7,1% après +6,7%), du fait de la faiblesse des prix observée au printemps 2020 en lien avec la crise sanitaire mais aussi des hausses persistantes des cours de certaines matières premières du fait de la reprise économique. De leur côté, les prix d'importation des produits industriels augmentent de 1,4% en juin (après +1,5%), tirés par ceux des hydrocarbures non raffinés. Sur un an, ils augmentent très fortement, de +10,4% (après +10,6%).

