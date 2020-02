Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Griveaux renonce à sa candidature à Paris Reuters • 14/02/2020 à 09:12









PARIS, 14 février (Reuters) - Benjamin Griveaux, candidat LaRem à la mairie de Paris, a annoncé vendredi qu'il retirait sa candidature, disant ne plus vouloir exposer sa famille à une campagne dans laquelle "tous les coups sont désormais permis". "Hier un nouveau stade a été franchi, des sites internet ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée", a déclaré l'ancien porte-parole du gouvernement. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage ma famille et moi quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin." "C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne." (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

