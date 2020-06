Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-François Fillon reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Reuters • 29/06/2020 à 13:40









PARIS, 29 juin (Reuters) - L'ancien Premier ministre François Fillon a été reconnu coupable, lundi par le tribunal correctionnel de Paris, de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope, un scandale qui avait coulé sa campagne pour l'élection présidentielle de 2017. Pénélope Fillon a été reconnue coupable de complicité et de recel de détournement de fonds publics. Le troisième prévenu, l'ancien suppléant de François Fillon Marc Joulaud, a également été déclaré coupable. (Tangi Salaün, Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

