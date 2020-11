France : forte dégradation du climat des affaires en novembre

(AOF) - L'indicateur synthétique du climat des affaires en France a baissé de 11 points en novembre à 79 et retrouve son niveau de juin, a annoncé l'Insee. Il avait atteint point bas en avril à 54 et était attendu à 91, selon le consensus Reuters. Cette vague de pessimisme concerne en particulier le commerce de détail et les services dans le contexte du confinement, mais aussi l'industrie.

Pour ce qui est des perspectives personnelles d'activité, la baisse des soldes d'opinion est particulièrement marquée dans les sous-secteurs les plus affectés par le confinement (hébergement-restauration, commerce de détail spécialisé, commerce et réparation automobiles), alors que dans le commerce de détail généraliste, le solde d'opinion sur les ventes prévues progresse, porté par celles des produits alimentaires.

Dans l'industrie et le bâtiment, les perspectives personnelles d'activité sont jugées en retrait.