France : forte contraction du secteur privé en octobre Cercle Finance • 04/11/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le secteur des services français a accéléré sa contraction au mois d'octobre en raison de l'instauration de couvre-feux dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone, peut-on lire dans la dernière enquête PMI d'IHS Markit. L'indice composite du bureau d'études - qui reflète l'activité commerciale dans le pays - s'est en effet replié à 46,5 le mois dernier contre 47,5 en septembre, signalant la plus forte contraction depuis cinq mois. Sans surprise, c'est dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration que la contraction a été la plus sévère, indique IHS Markit. 'Ces résultats mettent ainsi en lumière une évolution inquiétante (...) indiquant en effet que la récente recrudescence du nombre de cas de Covid-19 et la mise en place de nouvelles restrictions ont déjà nui à l'économie française', explique Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit. Selon l'analyste, la conjoncture devrait continuer à se dégrader pendant les mois d'hiver et la faiblesse du secteur des services se propager à l'industrie manufacturière.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.