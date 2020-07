France :forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi en Juin

(CercleFinance.com) - Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi n'ayant exercé aucune activité (catégorie A) baisse de nouveau fortement sur le mois de juin 2020 selon DARES (-204 700) mais demeure à un niveau élevé (4 220 900) en France (hors Mayotte).

Au total, l'effectif des catégories A, B et C augmente de nouveau en juin, mais à un rythme moindre qu'au cours des deux mois précédents (+31 500, après +61 000 en mai et +209 300 en avril).

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 24,5 % (+815 500) au 2ème trimestre et de 22,7 % sur un an.

Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 815 000 sur le trimestre en France. Parmi elles, 4 149 300 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 1 665 700 exercent une activité réduite (catégories B, C).