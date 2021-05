Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : forte amélioration du climat des affaires Cercle Finance • 26/05/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - En mai 2021, le climat des affaires s'améliore fortement en France, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui gagne 12 points à 108 et se situe ainsi à un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire (105). En lien avec l'allègement progressif des restrictions sanitaires en France et dans nombre de pays, ce mouvement suggère une forte progression de l'activité économique, sans pour autant à ce stade que le niveau d'activité global soit revenu à son niveau d'avant crise. De même, le climat de l'emploi s'améliore nettement. À 100, il rejoint sa moyenne de longue période, grâce principalement à la hausse du solde d'opinion sur l'évolution prévue de l'emploi pour les trois prochains mois dans les services hors agences d'intérim.

