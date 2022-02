Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: fort redressement du PMI composite en février information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Se redressant fortement de 52,7 en janvier à 57,4 pour le mois en cours, l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France se hisse à son plus haut niveau depuis juin dernier en février, après avoir affiché un plus bas de neuf mois en janvier.



IHS Markit, qui calcule l'indice, explique qu'il est poussé à la hausse par une accélération de la croissance dans les deux secteurs étudiés (industrie manufacturière et services), elle-même attribuée à un renforcement de la demande de biens et de services sur les marchés français.



'La situation sanitaire ayant commencé à s'améliorer en France, les niveaux d'activité devraient continuer à progresser', estime Joe Hayes, senior economist à IHS Markit, qui pointe un renforcement de la confiance des répondants au cours du mois.





