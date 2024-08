Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: fort redressement du PMI composite en août information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite HCOB en France s'est redressé de 49,1 en juillet à 52,7 en août, se hissant ainsi au-dessus des 50 séparant la croissance de la contraction, et signalant donc une hausse de l'activité globale pour la première fois depuis avril 2024.



Les données de l'enquête indiquent une croissance relativement robuste, d'un rythme comparable à sa moyenne de long terme, le taux d'expansion de l'activité globale ayant par ailleurs atteint son plus haut niveau depuis mars 2023.



Toutefois, si l'enquête met en évidence un rebond de la demande dans les services (plus forte expansion des nouvelles affaires depuis seize mois), celui-ci n'a pas été assez marqué pour contrebalancer la baisse des nouvelles commandes manufacturières.





