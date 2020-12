France : fort rebond du climat des affaires en novembre

(AOF) - Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee entre le 27 novembre et le 14 décembre 2020, le climat des affaires en France rebondit fortement : à 91, l'indicateur synthétique gagne 12 points et retrouve son niveau d'avant le deuxième confinement (entre 90 et 92), tout en restant nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

Les chefs d'entreprise sont nettement moins pessimistes qu'en novembre sur l'activité à venir pour les trois prochains mois, qu'il s'agisse de l'activité de leur secteur dans son ensemble ou de celle de leur propre entreprise, observe l'Insee. Ce mouvement s'observe dans tous les secteurs interrogés en décembre (industrie manufacturière, services, bâtiment et commerce de détail).

Dans le même temps, les soldes d'opinion relatifs à l'activité récente baissent dans l'industrie manufacturière, les services et surtout dans le commerce de détail, en lien avec le confinement instauré fin octobre.