Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Fonds de solidarité maintenu jusqu'à fin 2020 pour la restauration Reuters • 02/06/2020 à 08:00









PARIS, 2 juin (Reuters) - Le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement français pour soutenir les petites entreprises pénalisées par la crise sanitaire liée au coronavirus sera maintenu jusqu'à la fin de l'année pour les cafés et restaurants, a annoncé lundi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. "Le fonds de solidarité sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020" pour les entreprises de la restauration, a déclaré Bruno Le Maire sur RTL, alors que les restaurants et cafés rouvrent ce mardi en zone verte, avec une ouverture limitée aux terrasses pour ceux situés en zone orange. Selon le ministre, 300.000 restaurants et cafés doivent rouvrir ce mardi en France, dont près de 60.000 en Ile-de-France, ce qui représente un million d'emplois. Bruno Le Maire a par ailleurs précisé que les soldes d'été commenceraient le 15 juillet et dureraient quatre semaines. (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.