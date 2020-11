Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Ferrand et Larcher contre la création d'une commission sur l'article 24 Reuters • 27/11/2020 à 13:34









(Actualisé avec Larcher et Fesneau) PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les présidents de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et du Sénat, Gérard Larcher, ont fait part vendredi de leur opposition à la création d'une commission chargée de réécrire un article controversé de la proposition de loi en cours d'élaboration sur "la sécurité globale", rappelant que cette tâche était du ressort du Parlement. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi la création d'une commission indépendante chargée de proposer une réécriture de cet article 24 dans le but affiché de "respecter l'objectif poursuivi tout en dissipant tout doute sur le respect de la liberté d'informer". L'article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale" interdit de filmer des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité "physique ou psychique". Les syndicats de journalistes et les mouvements de défense des droits de l'homme estiment qu'il restreindra la liberté d'expression. Un nouveau rassemblement contre la proposition de loi est annoncé samedi place de la République à Paris. L'idée de faire réécrire l'article 24 par une commission indépendante, qui émane du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a créé des remous chez les députés, en particulier ceux de la majorité qui ont fait part de leur désaccord en interne jeudi soir, a-t-on appris de sources parlementaires. "Le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre pour lui faire part de sa vive émotion, partagée par les députés, et lui dire son opposition à l'initiative consistant à confier à un organe extérieur au parlement le soin de réécrire un texte d'une proposition de loi issue de travaux parlementaires", a fait savoir l'entourage de Richard Ferrand. FESNEAU SE JOINT À LA FRONDE Pour le patron du Palais-Bourbon, s'il est "loisible au gouvernement de s'entourer des éclairages qu'il souhaite recueillir, il n'appartient pas au gouvernement de substituer aux prérogatives parlementaires les travaux d'une commission extérieure". Le président du Sénat, Gérard Larcher, a lui aussi fait part de sa désapprobation dans un communiqué où il demande à Jean Castex de "renoncer" à cette commission, dont la création va selon lui "à l'encontre du fonctionnement normal de nos institutions" et est "en totale contradiction avec les droits du Parlement". Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, s'est joint à la fronde via un message sur Twitter citant l'article 24 de Constitution qui stipule que "Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques". "Voilà. Simple, clair, net. Confiance pleine et entière à la démocratie représentative", ajoute Marc Fesneau, qui est issu du MoDem. Cette fronde émanant en partie de la majorité dont il est le chef est d'une ampleur inédite contre Jean Castex, arrivé à Matignon il y a cinq mois. Gérald Darmanin sera pour sa part entendu lundi soir par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, et il rencontrera mardi après-midi à leur demande les députés La République en marche, dans un contexte d'inquiétude sur le thème des violences policières après plusieurs incidents récents qui ont choqué l'opinion. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.