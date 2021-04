France : expansion inattendue du secteur privée en avril, selon les PMI

(AOF) - L'activité dans le secteur privé a enregistré une expansion inattendue en avril en France, selon le bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 51,7 contre 50 en mars et un consensus de 48. Il affiche un plus haut de 9 mois. Dans le détail, le PMI manufacturier est passé de 59,3 à 59,2 et il était attendu 59. Le PMI dans les services est passé de 48,2 à 50,4 et il était attendu 46,5.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI Flash IHS Markit pour la France : " Les dernières données PMI ont mis en évidence la première hausse de l'activité du secteur privé français depuis la fin du dernier rebond post Covid-19 l'été dernier, cette croissance s'inscrivant dans le prolongement de l'amélioration de la conjoncture observée ces derniers mois ".

Et d'ajouter : " Alors que la contraction du secteur des services avait jusque-là entravé la progression de l'activité globale, la hausse de l'activité des prestataires de services observée en avril, conjuguée à une nouvelle augmentation marquée de la production manufacturière, a enfin permis une croissance de l'ensemble du secteur privé ".