Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Evacuation en cours d'un camp de migrants à Calais Reuters • 29/09/2020 à 09:53









LILLE, 29 septembre (Reuters) - La police a commencé mardi matin à 7h00 à démanteler un camp de quelque 700 migrants situé à proximité du centre ville de Calais, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais. Ces migrants, qui cherchent pour la plupart à rejoindre l'Angleterre, étaient auparavant regroupés dans une zone limitrophe de Calais, elle-même démantelée il y a deux mois. D'après la préfecture, un total d'environ un millier de migrants se trouvent actuellement à Calais. (Pierre Savary, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.